امين عام حزب عزم ينعى وفاة الشيخ خالد بن مساعد السيف.

وطنا اليوم-بمزيد من الحزن والأسى ، ينعى امين عام حزب عزم المهندسزيدنفاع، وكافة قيادات وكوادر الحزب، والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، حفظها الله، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، الذي وافتة المنية في ولاية بوستن الأمريكية وسوف يشيع جثمانه الطاهر يوم غدا الإثنين في العاصمة السعودية الرياض.

وأعرب حزب عزم ، عن خالص مشاعر العزاء الصادقة، لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ،وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمه ،وسمو الامير الحسين ولي العهد المعظم، وسمو الأميرة رجوة الحسين، بوفاة المرحوم بإذن الله تعالى “خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف،

رحم الله الفقيد الكبير ،وأدخله فسيح جناته ،مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ونسأل الله العلي العظيم، ان يلهم أهله وذويه وأسرته الكريمة، ومحبيه الصبر والسلوان . عظم الله اجركم وإنا لله وإنا إليه راجعون