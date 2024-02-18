بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

امين عام حزب عزم ينعى وفاة الشيخ خالد بن مساعد السيف.

منذ 4 ثواني
امين عام حزب عزم ينعى وفاة الشيخ خالد بن مساعد السيف.

وطنا اليوم-بمزيد من الحزن والأسى ، ينعى امين عام حزب عزم المهندسزيدنفاع، وكافة قيادات وكوادر الحزب، والد صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين، حفظها الله، المرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، الذي وافتة المنية في ولاية بوستن الأمريكية وسوف يشيع جثمانه الطاهر يوم غدا الإثنين في العاصمة السعودية الرياض.

وأعرب حزب عزم ، عن خالص مشاعر العزاء الصادقة، لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ،وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمه ،وسمو الامير الحسين ولي العهد المعظم، وسمو الأميرة رجوة الحسين، بوفاة المرحوم بإذن الله تعالى “خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف،

رحم الله الفقيد الكبير ،وأدخله فسيح جناته ،مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ونسأل الله العلي العظيم، ان يلهم أهله وذويه وأسرته الكريمة، ومحبيه الصبر والسلوان . عظم الله اجركم وإنا لله وإنا إليه راجعون


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:36

الصفدي وغباش: الأردن والإمارات يواصلان جهود إسناد الأشقاء الفلسطينيين والوصاية الهاشمية خط الدفاع الأول عن المقدسات

18:25

رئيس واسرة البلقاء التطبيقية تنعى والد سمو الأميرة رجوة الحسين

16:51

أيُّ حالٍ حالُهم!؟ والحربُ يبعثها القويٌّ تجبُّراً.. وينوءُ تحت بلائها الضُّعفاءُ”

15:44

الجامعة الأردنية تؤجل قسط صندوق إسكان العاملين لشهر آذار

15:20

مذكرة تعاون بين المكتبة الوطنية ومعهد مادبا لفن الفسيفساء

15:10

الائتمان العسكري يطلق خدمة النقد الطارئ الاختيارية

14:48

للمرة الأولى: جامعة البلقاء التطبيقية في تصنيف شنغهاي

14:18

وزير المياه والري يتسلم شهادة تجديد اعتمادية مختبرات سلطة المياه للمواصفات الدولية

14:08

مدير الأمن العام يستقبل السّفير الألماني، ويبحثان تعزيز التعاون الشرطي

14:03

التربية والتعليم … اهتمام ودعم ملكي وخطط إصلاح وتطوير مستمرة

14:01

الفوسفات: اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية في العقبة بكلفة 20 مليون دينار

14:00

    طالب عمان الاهلية أبو السعود يُتوّج بذهبية بطولة كأس العالم للجمباز

وفيات
رئيس واسرة البلقاء التطبيقية تنعى والد سمو الأميرة رجوة الحسينشكر على تعازشقيق أمين عام رئاسة الوزراء في ذمة اللهوفيات الجمعة 16-2-2024وفاة الحاج العميد الركن المتقاعد محمد هاشم رشيد عريقات