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شكر وعرفان من عشيرة العمرو لـ عشيرة المبيضين

13 فبراير 2024
شكر وعرفان من عشيرة العمرو لـ عشيرة المبيضين

وطنا اليوم:قدمت عشيرة العمرو خاصة وعشيرة اللحاويه عامة الشكر والعرفان لعشيرة المبيضين وذوي المرحوم مروان احمد المبيضين خاصة على حسن الاستقبال والموقف النبيل والتسامح والنخوة بسبب الحادث المؤسف الذي أدى إلى وفاة المرحوم مروان المبيضين.

وتالياً البيان:
شكر وعرفان.
قال تعالى (( وسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين)) صدق الله العظيم.
من لا يشكر الناس لا يشكر الله
بكل مشاعر العرفان والجميل ، والاحترام والتقدير تتقدم عشائر العمرو عامة وعشيرة اللحاويه خاصة
بوافر الشكر وعظيم الإمتنان إلى عشيرة المبيضين عامة وذوي المرحوم مروان احمد ابراهيم المبيضين خاصة على حسن الاستقبال والموقف النبيل الذي أبدوه والمتمثل بروح التسامح والنخوة والكرم العربي الاصيل بسبب الحادث المؤسف الذي أدى الى وفاة المرحوم باذن الله مروان احمد المبيضين.

وقد آثرت عشيرة المبيضين الكرام لملمة الجراح بالصبر وتجاوز المحنة بالعفو وارتفعوا فوق صغائر الدنيا بطهارة النفوس ، فكانت مشاعر النخوة والكرم والشهامة والتسليم بقضاء الله وقدره وتعزيز الشعور بالإيمان الصادق ، وكان ذلك سيد الموقف حيال الفاجعة ،حيث تعتبر عشائر العمرو هذا الموقف من عشيرة المبيضين قلادة وجميلا طوقوا به الأعناق ، وديناً نحمله ما حيينا ، ولا يسع عشيرة العمرو الا أن تذكر بالعرفان جميل هذا الموقف وقلوبنا يملؤها الشعور بالإجلال والإكبار حيث تنازلت عشيرة المبيضين عن جميع حقوقها، والعفو عن السائق المتسبب بالحادث لوجه الله تعالى ورسوله الكريم والجاهة الكريمة .
كل الشكر والتقدير للجاهة الكريمة من جميع عشائر الكرك الابيه على جهودهم الخيرة والخالصه لوجه الله تعالى. .
حفظ الله الاردن قيادة وشعبا في ظل صاحب الجلاله الهاشميه وولي عهده الميمون.


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