بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

ظهور شخص في عمان يدعي أنه المهدي المنتظر

منذ ثانيتين
ظهور شخص في عمان يدعي أنه المهدي المنتظر

وطنا اليوم:تعاملت الأجهزة الأمنية بالأردن، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، مع شخص يدعي أنه “المهدي المنتظر”.
وأفاد شهود عيان أنهم شاهدوا شخصين في مركبة بمنطقة النزهة في عمان، ومعهما أوراق مكتوب عليها آيات قرآنية بخط اليد، وسلاح أبيض.
وزعم أحد الشخصين أنه “المهدي المنتظر” وسيعلن ذلك لجميع الناس بطريقته الخاصة، ويبدو غير واعٍ لما يقول وفاقد للأهلية العقلية.
وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية وتحدثت مع الشخصين واصطحبتهما إلى المركز الأمني المختص للتحقيق معهما.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:32

وفيات الأربعاء 7 / 2 / 2024

10:08

مذكرة تفاهم بين جامعة فيلادلفيا والاكاديمية التقنية للتدريب المهني

10:03

رئيس الوزراء يعمِّم باعتماد شعار اليوبيل الفضِّي بجميع المراسلات الرَّسميَّة

09:58

أمنية تحتفل بالنشامى وتهديهم 50 ألف دينار احتفاءً بالإنجاز التاريخي

09:53

ضباب كثيف بهذه المناطق في الأردن

09:44

قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مواقع في حمص

09:37

رئيس الشاباك يجتمع مع حسين الشيخ لمنع التصعيد بالضفة

09:29

السعودية: لا علاقات مع إسرائيل قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف العدوان على غزة

09:24

الاحتلال يقتحم طولكرم وجنين ويشتبك مع مقاومين ويجرف شوارع ومنشآت

09:19

إطلاق شعار اليوبيل الفضي للملك عبدالله الثاني

09:16

رحلات طيران خاصة لمؤازرة المنتخب الوطني في نهائي كأس آسيا

09:07

الأردنيون يحيون الذكرى الـ25 ليوم الوفاء والبيعة

وفيات
وفيات الأربعاء 7 / 2 / 2024وفيات الثلاثاء 6-2-2024وفيات الإثنين 5-2-2024وفاة والدة الصحفي وائل الدحدوحوفيات الأحد 4-2-2024