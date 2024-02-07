ظهور شخص في عمان يدعي أنه المهدي المنتظر

وطنا اليوم:تعاملت الأجهزة الأمنية بالأردن، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، مع شخص يدعي أنه “المهدي المنتظر”.

وأفاد شهود عيان أنهم شاهدوا شخصين في مركبة بمنطقة النزهة في عمان، ومعهما أوراق مكتوب عليها آيات قرآنية بخط اليد، وسلاح أبيض.

وزعم أحد الشخصين أنه “المهدي المنتظر” وسيعلن ذلك لجميع الناس بطريقته الخاصة، ويبدو غير واعٍ لما يقول وفاقد للأهلية العقلية.

وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية وتحدثت مع الشخصين واصطحبتهما إلى المركز الأمني المختص للتحقيق معهما.