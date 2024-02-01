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الرواجيح يترأس اجتماعا في دار البلدية مع وزارة السياحة ومعهد الفسيفساء لإعادة تأهيل الميادين بما يعكس حضارة المدينة بدعم من وزارة السياحة 

منذ دقيقة واحدة
الرواجيح يترأس اجتماعا في دار البلدية مع وزارة السياحة ومعهد الفسيفساء لإعادة تأهيل الميادين بما يعكس حضارة المدينة بدعم من وزارة السياحة 

وطنا اليوم -ترأس رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح صباح اليوم الخميس في دار البلدية اجتماعا للتباحث حول وضع خطة البدء بالعمل لغايات إعادة تأهيل ميادين المدينة، وعكس التاريخ الحضاري للمدينة من خلال نصب يعكس الفترة التاريخية والمرحلة التي مرت فيها المدينة ، هذا ويأتي دعم هذا المشروع من خلال وزارة السياحة والآثار التي تعمل جاهده على دعم المشاريع السياحية التي تعكس حضارة الوطن والأمة.

بدوره رحب الرواجيح بالوفد الذي ضم مساعد الأمين العام في وزارة السياحة المهندس ايمن ابو خروب والمهندسة أية هداية ومدير سياحة مادبا وائل جعنيني ومدير معهد الفسيفساء الدكتور احمد العمايرة ونائب رئيس البلدية بسمة السلايطة والمكاتب الهندسية الاستشارية وعدد من مدراء ومهندسين البلدية موكداً بأن هذا لعمل قدم من خلال المتابعة والتنسيق المكثف مع وزارة السياحة مشكوره ومعالي وزير السياحة والآثار مكرم القيسي الذي يعمل ليلا نهارا لخدمة الوطن.

وأضاف الرواجيح بأن هذا المشروع سيكون نقلة سياحية نوعية في عكس حضارة المدينة وتجميل ساحاتها وميادينها.

واستعرض المهندسين الشكل النهائي للميادين وتاريخ الفترة والمدة التاريخية التي تتحدث عنها من خلال التصاميم.


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