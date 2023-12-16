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رئيس الوزراء ينعى أمير دولة الكويت ويُعلن حالة الحِداد العام في المملكة وتنكيس الأعلام لثلاثة أيام

16 ديسمبر 2023
رئيس الوزراء ينعى أمير دولة الكويت ويُعلن حالة الحِداد العام في المملكة وتنكيس الأعلام لثلاثة أيام

وطنا اليوم – عبَّرت الحكومة عن بالغ الحزن والأسى بوفاة أمير دولة الكويت الشَّقيقة، وفقيد الأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، سموّ الشيخ نوَّاف الأحمد الجابر الصَّباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السَّبت.
وأعرب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عن أصدق مشاعر التَّعزية وعظيم المواساة إلى الأشقَّاء في دولة الكويت الشقيقة، بهذا المصاب الجلل، ضارعاً إلى الله تعالى أن يتغمَّد الرَّاحل الكبير بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أشقَّاءنا في دولة الكويت الصَّبر والسّلوان وحُسن العزاء.
وقال الخصاونة: فقدنا برحيل سموّ الشَّيخ نوَّاف قائداً عربيَّاً مخلصاً ووفيَّاً، كرَّس حياته لخدمة وطنه وقضايا الأمّتين العربيَّة والإسلاميَّة، ضارعين إلى الله تعالى أن يتغمَّده بواسع رحماته ورضوانه، وأن يحفظ دولة الكويت الشقيقة، لتواصل مسيرة الإنجاز والخير والعطاء والمنعة، ولتبقى نموذجاً مشرقاً في محيطنا الإقليمي والعالم أجمع.
وحداداً على فقيد دولة الكويت الشَّقيقة، والأمَّتين العربيَّة والإسلاميّة، أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً رسميَّاً قرَّر فيه إعلان حالة الحِداد العام في المملكة لمدّة ثلاثة أيّام تُنكَّس الأعلام خلالها، اعتباراً من اليوم السَّبت.


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