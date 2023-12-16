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الديوان الملكي الهاشمي ينعى الشيخ نواف الصباح ويعلن الحداد لمدة سبعة أيام

16 ديسمبر 2023
الديوان الملكي الهاشمي ينعى الشيخ نواف الصباح ويعلن الحداد لمدة سبعة أيام

وطنا اليوم –  ينعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر، المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت.
وبأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد الكبير، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم السبت، 3 جمادى الآخرة 1445 هجري، الموافق 16 كانون الأول 2023 ميلادي.
والديوان الملكي الهاشمي إذ ينعى الفقيد، ليعرب عن تأثر جلالة الملك عبدالله الثاني وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب الجلل، وليؤكد وقوف المملكة إلى جانب دولة الكويت الشقيقة والشعب الكويتي العزيز في هذا الظرف الصعب.
ويضرع الديوان الملكي الهاشمي إلى الله العلي القدير أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وشعبه الكريمين الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.


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