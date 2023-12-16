شركة أمنية تتوسع في تغطية شبكة الجيل الخامس بإضافة أكثر من 700 موقعاً في 4 محافظات رئيسية في المملكة

وطنا اليوم – أعلنت شركة أمنية، أول مشغل اتصالات أردني أطلق خدمات الجيل الخامس رسمياً في المملكة في شهر أيار الماضي، عن تحقيق إنجازات نوعية وملموسة في توسيع تغطية شبكة الجيل الخامس الخاصة بها وباستخدام تقنية (64T64R Massive MIMO) من إريكسون (NASDAQ:ERIC) إلى ما يزيد عن 700 موقعاً، فيما بلغ عدد المواقع المفعّلة مع نهاية الشهر الأول من إطلاق خدمة الجيل الخامس “أيار” أكثر من 300 موقعاً وذلك في 4 محافظات رئيسية هي؛ العاصمة عمّان والزرقاء وإربد والعقبة.

وتغطي مواقع شبكة الجيل الخامس من أمنية مناطق حيوية واستراتيجية وذات كثافة سكانية عالية، مما يضمن لمشتركي أمنية في هذه المناطق تجربة سلسة وموثوقة لخدمات الجيل الخامس، والاستمتاع بالفوائد العديدة والمتنوعة لهذه التقنية الحديثة. وتعد شركة أمنية، أول مشغل اتصالات أطلق خدمات الجيل الخامس تجارياً في المملكة، وذلك في شهر نيسان الماضي في كل من محافظات إربد والزرقاء والعاصمة عمّان، وبحجم استثمار بلغت كلفته نحو 100 مليون دولار للعام الحالي، ويتوقع أن يرتفع حجم استثمارات الشركة في هذا خدمات الجيل الخامس خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 400 مليون دولار تتوزع على الأجهزة والمعدات والتقنيات والإعلانات وقنوات البيع اللازمة للخدمة، فضلاً عن الاستثمار بالموارد البشرية لضمان تقديم الخدمة وإدامتها.

قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه: “نحن فخورون بالتقدم الكبير الذي حققناه في توسيع شبكة الجيل الخامس لدينا في مناطق واسعة في المملكة، الأمر الذي يعكس ويؤكد التزامنا بتقديم أفضل التجارب الممكنة لمشتركينا”، مشدداً على أن شبكة الجيل الخامس الخاصة من أمنية ستلعب دوراً حيوياً في دفع التحول الرقمي في الأردن.

وأضاف قمحيه: “نحن ملتزمون بدعم رؤية الحكومة لأردن أكثر اتصالاً وازدهاراً، ونعتقد أن الجيل الخامس هو المفتاح لتحقيق هذا الهدف، حيث توفر هذه التقنية المزيد من الوظائف والفرص لقطاعات الأعمال وزيادة الإيرادات الحكومية، وبالتالي تعزيز مستويات النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. كما تشكّل تكنولوجيا الجيل الخامس حجر الأساس في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا إنترنت الأشياء، لافتاً إلى أن شبكة الجيل الخامس من أمنية صممّت باستخدام تقنية (64T64R Massive MIMO) من شركة إريكسون العالمية ستكون الأسرع في الأردن، مما سيحسن تجربة المستخدم النهائي بشكل ملحوظ”.

من جانبه قال كيفن مورفي، نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء في اريكسون شمال الشرق الأوسط، ومدير شركة إريكسون الأردن: “يسعدنا أن نرى شركة أمنية تواصل التوسع في تغطية شبكة الجيل الخامس في الأردن. مؤكداً بإن التزام أمنية بتوفير أحدث التقنيات والخدمات لقاعدة مشتركيها المتنامية هو مثال يحتذى به. ونحن ملتزمون بمواصلة دعم أمنية في رحلتها نحو التحول الرقمي من خلال توفير أفضل التقنيات والخدمات المتطورة”.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أمنية وفور حصولها على رخصة تقنية الجيل الخامس تعاقدت مع شركة إريكسون العالمية لقيادة المرحلة الأولى من إطلاق تقنية الجيل الخامس وتهيئة وتجهيز البنية التحتية والتكنولوجية المصاحبة لهذه التقنية من خلال توفير الأجهزة والخدمات التي تدعم هذه التقنية مثل؛ إدارة الشبكة وتكامل الأنظمة والدعم، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الحالية لخدمات الجيل الرابع لتلبية الطلب المتزايد من قبل عملاء الشركة للحصول على أحدث تقنيات الاتصال.