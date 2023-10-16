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أخر المستجدات
22:08
عاجل – آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي هو الفنان غاي أوليفز
22:02
عاجل – أبو عبيدة عدد الاسرى لدينا بين 200 الى 250
21:49
متحدث امريكي قوات الدلتا ليست موجودة للقيام بمهام قتالية نيابة عن الجيش الاسرائيلي
21:24
عاجل : ألمانيا: الملك الأردني خلال لقائه الرئيس الألماني في برلين: آلاف الفلسطينيين الأبرياء معرضون للخطر إذا لم يتم إيقاف الحرب على غزة
21:21
عاجل – نتنياهو النصر يتطلب وقتا وستكون هناك اوقات صعبة
21:05
عاجل – كولومبيا تقطع العلاقات مع اسرائيل وتطلب من السفير الاسرائيلي مغادرة البلاد
20:52
عاجل – جيروزليم بوست : نزوح نحو 78 الف اسرائيلي بسبب صواريخ القسام
20:49
مشروع قرار من نواب في الكونغرس يطالب بايدن بوقف اطلاق النار في غزة وارسال مساعدات الى غزة
20:46
الاعلام السوري : دوي انفجارات في محيط دمشق
20:41
عاجل | القناة 13 الإسرائيلية: حماس أرسلت صورا لعائلة أحد الأسرى وأوضحت لهم أنه قتل بقصف الطائرات الإسرائيلية على غزة
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عربي دولي
عاجل – كولومبيا تقطع العلاقات مع اسرائيل وتطلب من السفير الاسرائيلي مغادرة البلاد
منذ ساعة واحدة
عاجل – كولومبيا تقطع العلاقات مع اسرائيل وتطلب من السفير الاسرائيلي مغادرة البلاد
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24 ساعة
22:08
عاجل – آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي هو الفنان غاي أوليفز
22:02
عاجل – أبو عبيدة عدد الاسرى لدينا بين 200 الى 250
21:49
متحدث امريكي قوات الدلتا ليست موجودة للقيام بمهام قتالية نيابة عن الجيش الاسرائيلي
21:24
عاجل : ألمانيا: الملك الأردني خلال لقائه الرئيس الألماني في برلين: آلاف الفلسطينيين الأبرياء معرضون للخطر إذا لم يتم إيقاف الحرب على غزة
21:21
عاجل – نتنياهو النصر يتطلب وقتا وستكون هناك اوقات صعبة
20:52
عاجل – جيروزليم بوست : نزوح نحو 78 الف اسرائيلي بسبب صواريخ القسام
20:49
مشروع قرار من نواب في الكونغرس يطالب بايدن بوقف اطلاق النار في غزة وارسال مساعدات الى غزة
20:46
الاعلام السوري : دوي انفجارات في محيط دمشق
20:41
عاجل | القناة 13 الإسرائيلية: حماس أرسلت صورا لعائلة أحد الأسرى وأوضحت لهم أنه قتل بقصف الطائرات الإسرائيلية على غزة
20:36
قطر ترسل أكبر شحنة مساعدات إلى غزة
20:34
حمزة منصور يستذكر الحسين ويقول: غزة منا ونحن منها ومن يعتدي عليها يعتدي على كل العواصم العربية
20:27
22 منظمة حقوقية دولية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الإبادة الجماعية بغزة
وفيات
وطنا نيوز
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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من نحن