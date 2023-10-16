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قطر ترسل أكبر شحنة مساعدات إلى غزة

منذ 21 ثانية
قطر ترسل أكبر شحنة مساعدات إلى غزة

وطنا اليوم:وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، بتقديم 37 طناً من المساعدات الغذائية والطبية والأجهزة والمستلزمات الطبية منها 100 سرير لوحدات العناية المكثفة والطوارئ، المقدمة من صندوق قطر للتنمية.
وتوجهت طائرة الاثنين إلى مدينة العريش في مصر، تمهيدا لايصالها إلى قطاع غزة، في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق ، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة جراء القصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي يتعرض له القطاع.

مخزون غير كاف
وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من عدم توفر مخزون كاف من الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة لانعدام توفر الماء والكهرباء ومنع وصول الإمدادات الغذائية، منذ بدء عملية طوفان الأقصى.
وقالت الصليب الاحمر إن “مخزون كل المنظمات الإغاثية في غزة غير كاف للاستجابة للاحتياجات الإنسانية”
وأشارت إلى أن مئات آلاف النازحين في غزة يعيشون أوضاعا كارثية، مؤكدة أن المساعدات الإضافية موجودة لكننا ننتظر السماح بإدخالها إلى قطاع غزة
وبحسب الصليب الأحمر، فإن ما “ما نقدمه حاليا جزء قليل جدا مما يحتاجه سكان قطاع غزة”، في ظل تردي الأوضاع الإنسانية على وقع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي لليوم العاشر.


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