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ميسرة ملص: على الدولة الأردنية الاستفادة من المسيرات

منذ 6 ثواني
ميسرة ملص: على الدولة الأردنية الاستفادة من المسيرات

 

وطنا اليوم – قال الناشط النقابي، المهندس ميسرة ملص، بان على الدولة الأردنية للاستفادة من المسيرات التي يُطلقها المُلتقى الوطنيّ لدعم المقاومة وحماية الوطن.
وقال ملص في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الدولة يمكنها الاستفادة من هذه المسيرات بتقوية مكانتها الخارجية، وأن لا ينظر لها بإعتبارها مُناكفة شعبية للنظام.
ولفت ملص إلى أن “الإدارة الأَمريكية دوما عينها على الأُردن ويهمها إستقراره، فلذلك كما إستطاع الأُردن الرسميّ (بمواقف يُحَيَّى عليها) في هذه الأزمة أنْ يقول لا لتهجير الغزيين ورفض إدانة المقاومة والإبقاء على المستشفى الميداني في غزة، مُستندا فيما يستند إليه إلى هَبَّة الشارع الأردني دفاعا عن غزة، يمكنه الآن تعميق الإستفادة من زَخَم الحركة الشعبية في نشاطاتها القادمة لدعم موقفه الخارجيّ”.
ورأى ملص أن “حرص القوى المشاركة في المُلتقى الوطني على أَمن البلاد في هذه الظروف الصعبة، لا يقلُّ أبداً عن حرص السلطات الرسمية، وعلى هذه السلطات إبداء مرونة في التعامل والتنسيق مع هذه القوى، وسبق أنْ تمّ هذا التنسيق في عام ٢٠٠٨ عند العدوان على غزة دون أيّ إخلال بأمن البلد”.

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