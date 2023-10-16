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الملك يلتقي بالرئيس الألماني ويحذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة

منذ 34 ثانية
الملك يلتقي بالرئيس الألماني ويحذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة

وطنا اليوم:حذر جلالة الملك عبدالله الثاني من أن آلاف الفلسطينيين الأبرياء معرضون للخطر إذا لم يتم إيقاف الحرب على غزة، مشيرا إلى أن استمرارها قد يدفع بالمنطقة بأكملها إلى دوامة عنف جديدة.
ونبه جلالته، خلال لقائه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين اليوم الاثنين، إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة جراء نقص الغذاء والمياه والدواء، مشيرا إلى أهمية استدامة القطاع الطبي لتقديم الخدمات العاجلة لمعالجة المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.
وأكد جلالة الملك أن محاولات التهجير القسري للفلسطينيين والتسبب بنزوحهم أمر مرفوض سيدفع بالمنطقة إلى كارثة أخرى ودوامة جديدة من العنف والدمار.
ولفت جلالته إلى ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين وإدانة استهدافهم.
وأكد جلالة الملك أهمية العمل لإيجاد أفق سياسي يضمن فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية وسبل توسيعها في شتى المجالات، وضرورة إدامة التنسيق والتشاور حيال التطورات في المنطقة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في برلين يوسف البطاينة


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