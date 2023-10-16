طائرات الاحتلال تقصف مجددا معبر رفح

وطنا اليوم:أفادت وسائل اعلام اجنبية ، أن طائرات الاحتلال جددت قصفها، الاثنين، معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن المساعدات الطبية والإنسانية ماتزال عالقة على الحدود عند المعبر.

ويشار إلى أنه علق العديد من الفلسطينيين الفارين من القصف على قطاع غزة، عند معبر رفح في انتظار فتحه من الجانب المصري، المنفذ الوحيد إلى الخارج. وقد أُقفل المعبر منذ أيام بعد تعرضه لغارات على الجانب الفلسطيني منه.

وتستمر عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس صباح السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية