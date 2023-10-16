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شرطة دبي تنفي تعرض 4 إسرائيليين للطعن

منذ ساعة واحدة
شرطة دبي تنفي تعرض 4 إسرائيليين للطعن

وطنا اليوم:نفت شرطة دبي الأنباء والتقارير التي تحدثت عن طعن 4 اسرائيليين في دبي، مؤكدة ان السلامة والأمن ذات أهمية قصوى في دولة الإمارات.
ودعت شرطة دبي الجميع في تغريدة نقلها المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه في منصة “x” إلى مراجعة القنوات الرسمية للحصول على المعلومة الدقيقة
جدير بالذكر أنه منذ إعلان الإمارات، عام 2020، تطبيع العلاقات مع إسرائيل، يتوافد على هذا البلد الخليجي إسرائيليين بغرض السياحة أو العمل


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