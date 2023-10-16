سوناك: الملك يمثل صوت العقل والاعتدال وسنزيد مساعداتنا للفلسطينيين

وطنا اليوم:أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك زيادة مساعدات المملكة المتحدة للشعب الفلسطيني بمقدار الثلث إلى 10 ملايين جنيه إسترليني”.

وأكد في خطاب له أمام البرلمان البريطاني، الاثنين، أن هنالك أزمة إنسانية ملحة تتكتشف أمامنا وعلينا الاستجابة لها.

وقال سوناك “التقيت جلالة الملك عبدالله الثاني وهو يمثل صوت العقل والاعتدال”، مبيناً “شركائنا في المنطقة طلبوا أن نلعب دورا من أجل منع التصعيد وهذا ما سنقوم به.”

ولفت إلى أنه تحدث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس “سنستخدم كل الأدوات من أجل إدامة سبل السلام والاستقرار في منطقة وتحقيق حل الدولتين”، وكذلك أجرى اتصالين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال الأسبوع

وتحدث رئيس الوزراء البريطاني عن ضرورة تذليل العقبات أمام حل الدولتين من أجل استقرار المنطقة.

وأعلن مقتل 6 بريطانيين وفقدان 10 آخرين بعضهم قد يكون بين الموتى، في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”.

وعبر عن أمله في مغادرة المواطنين البريطانيين، وقال إن لندن ستنظم رحلات لمغادرتهم ونقلهم، وتحدث عن العمل مع الدول المجاورة من أجل إخراج المواطنين البريطانيين من غزة والضفة الغربية.

وعبر عن أسفه لفقدان كل حياة بريئة بغض النظر عن أي جنسية.

وقال إن إسرائيل تم تأسيسها ليس فقط كوطن قومي لليهود لكن لأمانهم ولإعطائهم الأمن والسلامة وحتى لا تتكرر قضية الهولوكوست الكارثة