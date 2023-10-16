بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

سوناك: الملك يمثل صوت العقل والاعتدال وسنزيد مساعداتنا للفلسطينيين

منذ ساعة واحدة
سوناك: الملك يمثل صوت العقل والاعتدال وسنزيد مساعداتنا للفلسطينيين

وطنا اليوم:أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك زيادة مساعدات المملكة المتحدة للشعب الفلسطيني بمقدار الثلث إلى 10 ملايين جنيه إسترليني”.
وأكد في خطاب له أمام البرلمان البريطاني، الاثنين، أن هنالك أزمة إنسانية ملحة تتكتشف أمامنا وعلينا الاستجابة لها.
وقال سوناك “التقيت جلالة الملك عبدالله الثاني وهو يمثل صوت العقل والاعتدال”، مبيناً “شركائنا في المنطقة طلبوا أن نلعب دورا من أجل منع التصعيد وهذا ما سنقوم به.”
ولفت إلى أنه تحدث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس “سنستخدم كل الأدوات من أجل إدامة سبل السلام والاستقرار في منطقة وتحقيق حل الدولتين”، وكذلك أجرى اتصالين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال الأسبوع
وتحدث رئيس الوزراء البريطاني عن ضرورة تذليل العقبات أمام حل الدولتين من أجل استقرار المنطقة.
وأعلن مقتل 6 بريطانيين وفقدان 10 آخرين بعضهم قد يكون بين الموتى، في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”.
وعبر عن أمله في مغادرة المواطنين البريطانيين، وقال إن لندن ستنظم رحلات لمغادرتهم ونقلهم، وتحدث عن العمل مع الدول المجاورة من أجل إخراج المواطنين البريطانيين من غزة والضفة الغربية.
وعبر عن أسفه لفقدان كل حياة بريئة بغض النظر عن أي جنسية.
وقال إن إسرائيل تم تأسيسها ليس فقط كوطن قومي لليهود لكن لأمانهم ولإعطائهم الأمن والسلامة وحتى لا تتكرر قضية الهولوكوست الكارثة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:56

مدن أشباح ودولة مشلولة .. كيف تغيرت إسرائيل كلياً بعد هجوم السابع من أكتوبر

19:41

شرطة دبي تنفي تعرض 4 إسرائيليين للطعن

19:23

كارثة بالسودان.. الكوليرا تجتاح ولاية الجزيرة والمرضى يضطرون لاستئجار الأسِرّة

19:15

صحيفة : تخصيص 2000 جندي أميركي لدعم التوغل البري في ⁧‫غزة

19:08

السابع من أكتوبر 2023 علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني

18:55

صواريخ المقاومة تجبر أعضاء الكنيست على الدخول إلى الملاجئ

17:32

العدالة والإصلاح: الملك يقود جهدا استثنائيا لوقف الحرب الكارثية على غزة

16:40

لن نقبل الإبادة والإهانة.. رئيس كولومبيا يعلن قطع العلاقات مع الاحتلال

16:27

الروابدة : ما حصل في غزة يوم 7 اكتوبر ستدرسه الاكاديميات

16:10

توجيه حكومي بإجراء دراسات لتأهيل طريق الكرك- الصافي وإنارة البحر الميت

16:04

النواب يحسم قراره بعقد جلسة عادية ويتراجع عن مقترح لتنفيذ وقفة تضامنية

15:44

بعد تعثر الاتفاق على فتحه.. تكدس شاحنات المساعدات عند معبر رفح

وفيات
وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)وفيات الخميس 12-10-2023