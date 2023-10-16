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تقليص مدة انتظار صلاة الفجر لـ 20 دقيقة

منذ ساعتين
تقليص مدة انتظار صلاة الفجر لـ 20 دقيقة

وطنا اليوم:حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدة الانتظار لصلاة الفجر 20 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن هذا التحديد يأتي بناءً على قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، وبالتزامن مع قرار مجلس الوزراء في تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، مُشيرًا إلى أنّ الوزارة عممت على مديرياتها في جميع محافظات المملكة لإبلاغ الأئمة والمؤذنين لبدء العمل به اِعتبارًا من اليوم


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