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صناعيو الأردن يتضامنون مع غزة ويجمعون التبرعات

منذ ساعتين
صناعيو الأردن يتضامنون مع غزة ويجمعون التبرعات

وطنا اليوم:نظمت غرف الصناعة ، في مبنى غرفة صناعة عمان، الاثنين، وقفة تضامنية مع الاشقاء في قطاع غزة، بمشاركة اعضاء مجالس ادارة غرف صناعة عمان، اربد والزرقاء، وممثلين للقطاعات الصناعية في غرفة صناعة عمان، وعاملين في الفطاع الصناعي.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أكد ان هذه الوقفة التضامنية، تأتي استكمالا لحملة جبع التبرعات المادية والعينية، التي اطلقتها غرف الصناعة في وقت سابق، بهدف دعم صمود الاشقاء في قطاع غزة في ظل الهجوم الغاشم الذي تشهده، موضحا أن القطاع الصناعي الأردني كان على الدوام من الداعمين والمساندين للشعوب العربية في كافة المحن التي يتعرضون لها، وخصوصا الشعب الفلسطيني، وذلك للعلاقة الخاصة التي تجمع الشعبين الأردني والفلسطيني.

وتلا الجغبير خلال الوقفة التضامنية بيانا صادرا عن غرف الصناعة هذا نصه:
“اننا في غرف صناعة الأردن، عمان، الزرقاء واربد، ندين ونشجب اعتداء الاحتلال الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، وقتله المواطنين الابرياء، وفرض حصار شامل وقطع الامدادات الطبية والغذائية والمياه والكهرباء، كما اننا نستنكر تنكيل سلطات الاحتلال بالمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وان القطاع الصناعي الأردني وانطلاقاً من واجبه الوطني والقومي والديني، سيستمر في نصرة القضية الفلسطينية، كما هو الحال بالأردن قيادة وشعبا، والذين كانوا على الدوام السند والعون للأشقاء في فلسطين، حيث سنعمل على تقديم العون المادي والعيني الى الاشقاء الفلسطينيين، وان كنا نعلم انه مهما كان هذا الدعم، فانه لا يرقى الى أدنى التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني العظيم.

ويؤكد القطاع الصناعي الأردني على دعمه الكامل لمواقف جلالة الملك من القضية الفلسطينية التي عبر عنها في مناسبات عديدة وأهمها أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة والاقليم دون حل عادل وشامل واستعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة على ترابه الوطني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واننا من هذا الموقع، ندعو شرفاء العالم وأحراره، وخصوصا الاخوة الاعلاميين، الى التحرك العاجل على كافة المستويات، لوضع العالم في صورة ما يجري في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية، من عدوان همجي، ونقل الحقيقة كما هي، لا كما يراها مدعو الحرية والديمقراطية، لتعجيل نهاية هذا الاعتداء، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

واننا من خلال هذه الوقفة التضامنية، نبعث برسالة تضامن الى اخوتنا في غزة، مؤكدين لهم، اننا نضع كافة مقدراتنا وامكانياتنا لدعم قضيتهم العادلة، داعين الله عز وجل ان ينصرهم على أعدائهم وأعداء الأمة”.


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