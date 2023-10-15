الميداني الاردني يواصل تقديم خدماته رغم الظروف الامنية الصعبة

وطنا اليوم واصل المستشفى الأردني الميداني في غزة/76 تقديم خدماته الطبية اليوم الأحد في ظل العداون الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية.

ورغم الإعلان عن الظروف الصعبة التي يواجهها المستشفى في تقديم الخدمات بسبب نقص الإمدادات والقصف الإسرائلي، إلا أن توجيهات ملكية صدرت اليوم بالإبقاء على المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة والاستمرار في عمله ليكمل مسيرته الخدماتية واسناده للمنظومة الصحية في علاج الجرحى والمرضى رغم الصعوبات والتحديات.

ووجه المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة الشكر لتوجيهات الملك للاستمرار في عمل المستشفى ليكمل مسيرته الخدماتية وإسناده للمنظومة الصحية في علاج الجرحى والمرضى رغم الصعوبات والتحديات.