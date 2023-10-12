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عشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)

منذ 4 ثواني
عشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)

 

 


[وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ] صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى عشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم المرحوم بأذن الله تعالى
المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)
زوج المعلمة الفاضلة ناريمان الحموري
ووالد المهندس محمود والمرحوم محمد والمهندس أحمد والمهندس حمزة وريم زوجة عبد الله القصاد وبيان زوجة المهندس وليد الدويري.
وشقيق المهندس باسم والمرحوم محمد وأحمد والمرحومة ابتسام وسلوى وآمال والمرحومة أسماء، والمرحومة بسمة، والمرحومة نوال، وميسون.
وقد لبى نداء ربه راضيا مرضيا يوم الخميس الثاني عشر من شهر أكتوبر ٢٠٢٣ بعد حياة حافلة بالعطاء تميزت بالعمل والإنجاز والروح الطيبة.

سيصلى على جثمانه الطاهر يوم الجمعة الثالث عشر من شهر أكتوبر ٢٠٢٣ بعد صلاة الجمعة من مسجد الزبير بن العوام (قميم) – اربد.

تقبل التعازي يوم الجمعة، السبت والأحد من الساعة الرابعة بعد العصر الي الساعة العاشرة مساءً في ديوان آل الحموري في بلدة قميم – اربد للرجال وللنساء في منزل الفقيد في اربد -إسكان المهندسين شارع اشرف الجيوسي منزل رقم 9
للتعازي ابنه المهندس محمود الحموري
0799009009


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