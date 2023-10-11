الساكت يوجه سؤلاً للرئيس الامريكي

وطنا اليوم – علق الكاتب الاقتصادي موسى الساكت على خطاب الرئيس الامريكي الذي دعم فيه اسرائيل في عملياتها صد المقاومة الفلسطينية في غزة ، وقال الساكت :

بعد الاستماع إلى خطاب بايدن، يظن المرء أن ‎#إسرائيل هي التي كانت تحت الحصار منذ أكثر من 15 عاماً وليس غزة!

السيد ‎#بايدن:

من يقتل من.. ومن يحتل أرض من؟ لا تغضوا الطرف عن من هو المحتل ومن يقبع تحت الاحتلال! هل سيستمر “الإرهاب” الذي وصفته إذا تحققت العدالة وتحررت غزة من الحصار؟! هل سيستمر «الإرهاب» إذا تم تنفيذ القرار الأممي 242 وخرجت إسرائيل من الأراضي المحتلة؟!

أنتم تقفون مع إسرائيل.. ونحن نقف مع الحق!