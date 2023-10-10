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الهيئة الخيرية: مساعدات نوعية إلى غزة من بينها مواد طبية

منذ 51 ثانية
الهيئة الخيرية: مساعدات نوعية إلى غزة من بينها مواد طبية

وطنا اليوم:قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، إن الأردن سيرسل مساعدات نوعية إلى غزة من بينها مواد طبية غالبيتها خاصة بالطوارئ الصحية والعمليات الجراحية.
وقال مساء الثلاثاء، إنه وبناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، يجري الآن التنسيق مع الحكومة المصرية لإرسال المساعدات من خلال معبر رفح.
وتحدث عن مساعدات نوعية سترسل إلى غزة؛ من بينها المواد الطبية اللازمة في مثل الحالات التي يعيشها القطاع حاليا، وغالبيتها خاصة بالطوارئ الصحية والعمليات الجراحية، مؤكدا العمل على تجهيزها تمهيدا لإرسالها في أقرب وقت ممكن.
وأكد التنسيق الكامل مع الجهات الرسمية والدولية في غزة لتتولى استلام المساعدات وتوجيهها لمساعدة أهالي القطاع.
وأصدرت الهيئة بيانا لاحقا قالت فيه إنه و”تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بدأت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتجهيز مساعدات طبية وإغاثية طارئة للوقوف بجانب الأهل في قطاع غزة”.
وأكدت أنه “سيتم تأمين وصول المساعدات من خلال معبر رفح بالتنسيق مع السلطات المصرية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي”.
وأعلنت الهيئة عن “فتح باب استقبال التبرعات العينيه والنقدية لصالح الأهل في قطاع غزة عن طريق حسابها البنكي “بنك الاتحاد” رقم (JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06) أو عن طريق كليك: JHCOGAZA


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