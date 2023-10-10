استشهاد اثنين من أعضاء المكتب السياسي لحماس

وطنا اليوم:أفادت مصادر محليّة فلسطينيّة في قطاع غزّة بارتقاء عضوَيْ المكتبِ السياسيّ لحركة حماس زكريا معمر وجواد أبو شمالة إثرَ القصف الإسرائيليّ الذي لم يتوقف على قطاع غزّة.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 788 شهيدًا وعدد الجرحى إلى 4100 جريحٍ جرّاء الضربات التي ينفذها الاحتلال على القطاع منذ بدء معركة طوفان الأقصى