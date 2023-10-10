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أبو عبيدة: نمهل سكان عسقلان لمغادرتها حتى الخامسة مساء .. وقد أعذر من أنذر

منذ 16 ثانية
أبو عبيدة: نمهل سكان عسقلان لمغادرتها حتى الخامسة مساء .. وقد أعذر من أنذر

وطنا اليوم:أمهل الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة سكان مدينة عسقلان المحتلة حتى الساعة الخامسة مساء الثلاثاء، لمغادرتها.
وقال أبو عبيدة إن ذلك جاء ردا “على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة”، وتابع ” قد أعذر من أنذر”.
الى ذلك قالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والمتواصل منذ يوم السبت الماضي، ارتفعت إلى 788 شهيدا ونحو 4100 جريح.
وأوضحت الوزارة أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 770 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 4000 جريح، وذلك مع تواصل القصف المكثف على جميع أنحاء القطاع.
وأضافت أن 18 شهيدا ارتقَوا في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال، بينما أصيب نحو 100 مواطن، وذلك بعد ارتقاء الشاب محمد ماجد إبراهيم حماد (20 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها في مخيم العروب شمال الخليل.


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