بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

لن نؤذيكم فنحن مسلمون .. مستوطنة تروي طريقة تعامل القسام معها

منذ ساعة واحدة
لن نؤذيكم فنحن مسلمون .. مستوطنة تروي طريقة تعامل القسام معها

وطنا اليوم:روت مستوطنة إسرائيلية كيف رفض مقاتلو المقاومة الفلسطينية إيذاءها رفقة أولادها خلال عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس على مستوطنات غلاف قطاع غزة، وسط احتفاء بأخلاق رجال المقاومة عبر المنصات الاجتماعية.
وتحدثت روتم -وهي أم لطفلين- للقناة الـ12 الإسرائيلية لحظة اقتحام مقاتلي كتائب القسام بيتها خلال العملية الأخيرة.
روتم -وهي من سكان مستوطنة كِفار عزة- تتحدث عن اللحظة قائلة “بعد أن دخلوا قلت لهم باللغة الإنجليزية لدي ولدان، معي أطفال، وردوا علي بالقول: “نحن مسلمون لن نؤذيكم” وتضيف “هذا فاجأني وطمأنني أيضا”.
وتداول نشطاء مقطع الفيديو وأشادوا بطريقة تعامل رجال المقاومة مثمنين أخلاقهم.
وعلق الشاعر تميم البرغوثي قائلا: “اتهام المقاومة باستهداف الأمهات والأطفال باطل…اسمعوا ما تقول هذه المرأة…. هذا وإسرائيل تقتل 100 طفل في يوم واحد”.
وقال المدون العمراني في منشور عبر منصة إكس “هذه أخلاق رجال الله في غزة”.
من جهته قال الكاتب صالح العبري: “نحن مسلمون لن نؤذيكم” أخلاقهم حتى في الحرب ظاهرة، وهي أوامر قائدهم لا تقتلوا طفلا ولا تقتلوا امرأة”.
فيما علق المدون محمود ندا مشيدا بتصرف المقاومة قائلا: “إنك تحافظ على نظافة ضبط نفسك ولا تنجرف في الانحطاط مع العدو أسمى وأرقى مستويات الإيمان واحدة سرقت بيته وعاملها باحترام وحتى لم يأخذها رهينة، وهي بنسبة ٩٩% شاركت في الجيش ضده وهي صغيرة!”.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:32

يوم علمي للصحة النفسية تنظمه الجمعية الأردنية للصحة النفسية

15:19

أبو عبيدة: نمهل سكان عسقلان لمغادرتها حتى الخامسة مساء .. وقد أعذر من أنذر

14:59

#عاجل الجيش العربي ينفي استخدام قواعده من الجيش الأميركي لنقل إمدادات للاحتلال

14:48

إسرائيل تهدد بقصف أي شاحنات تتوجه إلى غزة عبر مصر

14:18

الكباريتي : ما حققه الفلسطينيون في 70 ساعة فاق العجز العربي في 70 عاماً

14:13

الولايات المتحدة الأمريكية كيف تنظر إلى طوفان الأقصى …؟

14:04

حماس تدعو إلى “جمعة طوفان الأقصى”

14:02

هنية :“طوفان الأقصى” معركة فلسطينية القرار والتنفيذ

13:40

حزب التيار الوطني : تحية للشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته وادانةٌ لهمجية وجرائم الاحتلال

13:34

للمرة الثانية.. الاحتلال يقصف بوابة معبر رفح بين قطاع غزة ومصر

13:28

كُليّة الإعلام في البترا تبدأ باستقبال طلبة الماجستير في الصّحافة والإعلام الرقميّ

13:24

البلبيسي رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

وفيات
وفيات الثلاثاء 10-10-2023وفيات الاثنين 9-10-2023وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة اللهوفيات الجمعة 6-10-2023