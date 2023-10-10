لن نؤذيكم فنحن مسلمون .. مستوطنة تروي طريقة تعامل القسام معها

وطنا اليوم:روت مستوطنة إسرائيلية كيف رفض مقاتلو المقاومة الفلسطينية إيذاءها رفقة أولادها خلال عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس على مستوطنات غلاف قطاع غزة، وسط احتفاء بأخلاق رجال المقاومة عبر المنصات الاجتماعية.

وتحدثت روتم -وهي أم لطفلين- للقناة الـ12 الإسرائيلية لحظة اقتحام مقاتلي كتائب القسام بيتها خلال العملية الأخيرة.

روتم -وهي من سكان مستوطنة كِفار عزة- تتحدث عن اللحظة قائلة “بعد أن دخلوا قلت لهم باللغة الإنجليزية لدي ولدان، معي أطفال، وردوا علي بالقول: “نحن مسلمون لن نؤذيكم” وتضيف “هذا فاجأني وطمأنني أيضا”.

وتداول نشطاء مقطع الفيديو وأشادوا بطريقة تعامل رجال المقاومة مثمنين أخلاقهم.

وعلق الشاعر تميم البرغوثي قائلا: “اتهام المقاومة باستهداف الأمهات والأطفال باطل…اسمعوا ما تقول هذه المرأة…. هذا وإسرائيل تقتل 100 طفل في يوم واحد”.

وقال المدون العمراني في منشور عبر منصة إكس “هذه أخلاق رجال الله في غزة”.

من جهته قال الكاتب صالح العبري: “نحن مسلمون لن نؤذيكم” أخلاقهم حتى في الحرب ظاهرة، وهي أوامر قائدهم لا تقتلوا طفلا ولا تقتلوا امرأة”.

فيما علق المدون محمود ندا مشيدا بتصرف المقاومة قائلا: “إنك تحافظ على نظافة ضبط نفسك ولا تنجرف في الانحطاط مع العدو أسمى وأرقى مستويات الإيمان واحدة سرقت بيته وعاملها باحترام وحتى لم يأخذها رهينة، وهي بنسبة ٩٩% شاركت في الجيش ضده وهي صغيرة!”.

هؤلاء أبطالنا

رفضوا إيذاء الأطفال والنساء

وهم لم يستهدفوا غير الأطفال والنساء

هذه أخلاق القسام ولغته

لكن نتنياهو لم يفهمها pic.twitter.com/J0NDVqNPvU — براء نزار ريان (@BaraaNezarRayan) October 9, 2023