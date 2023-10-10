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الكباريتي : ما حققه الفلسطينيون في 70 ساعة فاق العجز العربي في 70 عاماً

منذ ساعة واحدة
الكباريتي : ما حققه الفلسطينيون في 70 ساعة فاق العجز العربي في 70 عاماً

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عبدالكريم الكباريتي، إن ما قدّمه الفلسطينيون في (70) ساعة منذ صباح السبت، فاق ما قدّمه “العجز العربي والنفاق الدولي في (70) عاما.
ووجّه الكباريتي في كلمته خلال مشاركته في افتتاح “ديوان البيت العقباوي”، مساء الاثنين، التحيّة للشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل أوطانهم.
ولفت الكباريتي إلى أن الأهل في فلسطين يواجهون قدرهم المحتوم “بقوّة الحقّ في مواجهة غطرسة القوّة والبطش”.
وقال الكباريتي في بداية كلمته: “خير المطالع تسليم على الشهداء، وأزكى الصلاة على أرواحهم أبدا، فلتنحني الهام إجلالا وتكرمة لكل حرّ عن الأوطان مات فداء، ولتتنزل شآبيب الرحمة على شهداء الأقصى، ضارعين المولى عزّ وجلّ أن يؤيدهم ويشدّ من أزرهم، وينصرهم.


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