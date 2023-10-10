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حماس تدعو إلى “جمعة طوفان الأقصى”

منذ ساعة واحدة
حماس تدعو إلى “جمعة طوفان الأقصى”

وطنا اليوم –  دعت حركة “حماس” الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية إلى النفير العام، يوم الجمعة القادم، تحت شعار “جمعة طوفان الأقصى”، في حين توعد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قوات الاحتلال.

وأكدت حركة حماس أن إعلان يوم الجمعة القادم “جمعة طوفان الأقصى” يوماً للنفير العام في عالمنا العربي والإسلامي وأحرار العالم يأتي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وقالت الحركة في بيان لها: “فلسطين وشعبها الصابر المرابط تناديكم من قلب معركة طوفان الأقصى، فلبّوا النداء واحشدوا كل الطاقات، وانفروا خفافاً وثقالاً لنصرة القدس والأقصى وغزة المجاهدة”.

من جانبه توعد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلاً: “العدو سيدفع ثمناً باهظاً لجرائمه وإرهابه”.

 


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