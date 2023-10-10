هنية :“طوفان الأقصى” معركة فلسطينية القرار والتنفيذ

وطنا اليوم – صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، بأن معركة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها الحركة ضد إسرائيل منذ يوم السبت الماضي هي “معركة فلسطينية القرار والتنفيذ”.

وقال هنية، في بيان، إن “هذا لا يقلل من قناعتنا بوجوب المشاركة والدخول في هذه المعركة من كل أبناء أمتنا، وفي مقدمتها قوى المقاومة”.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني في غزة “أثبت من جديد أنه على مستوى معركة طوفان الأقصى التي دشنت مرحلة التحرير، وأثبتت قدرته على الصمود والتحدي واستعداده للتضحية”.

واعتبر هنية أن عملية “الدمار والوحشية التي تمارسها حكومة إسرائيل ضد غزة تعكس النتائج المدوية التي أحدثتها ضربات القسام وفصائل المقاومة منذ بدأت معركة طوفان الأقصى”.