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حزب التيار الوطني : تحية للشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته وادانةٌ لهمجية وجرائم الاحتلال

منذ ساعة واحدة
حزب التيار الوطني : تحية للشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته وادانةٌ لهمجية وجرائم الاحتلال

وطنا اليوم:ادان حزب التيار الوطني اعتداء  الكيان الصهيوني المتكرر على قطاع غزة وشعبها الفلسطيني و على الاماكن المقدسة وحرمتها و على الضفة الغربية وشعبها الفلسطيني.
وعبر الحزب في بيان اصدره يستنكر فيه العنف والقمع والحصار والاجرام الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق منذ القرن الماضي
على يد الاحتلال الصهيوني و آلة حربه المدمرة.

واشار الحزب ان هذا الكيان الصهيوني هو المسؤول المباشر عن كل أشكال و انواع التصعيد ومنها الاخير نتيجة سياسته وغطرسته وظلمه المستمر قتلا و اعتقالا حتى للأطفال و النساء و هدما للبيوت و مصادرة للأراضي و قطعا للاشجار و تعذيباً للأسرى وسجنهم عشرات السنين.

ويطالب الحزب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات الجسيمة و الخطيرة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان و خروجاً ورفضاً للقانون الدولي و القرارات الدولية ومايرتكبه هذا الاحتلال الصهيوني في فلسطين من جرائم الحرب على شعبها الصامد الصابر رغم كل ماذكر وغيره.

وقد اشاد حزب التيار الوطني بكل اعتزاز ببطولات شعبنا الفلسطيني و الفخر بصموده و ومقاومته الباسلة في وجه الظلم و القهر و العدوان البشع المستمر.

ويؤكد حزبنا على ضرورة الوقوف إلى جانبه بدعم حقوقه المشروعة ومنها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني و عاصمته القدس الشريف .

ويطالب الحزب الامتين العربية والإسلامية بوجوب التضامن المستمر مع الشعب الفلسطيني و حقوقه المشروعه وقيام دولته المستقلة على أرضه.

ان حزب التيار الوطني ممثلاً بأمينه العام الدكتور حمدي مراد و الأمانة العامة و المكتب التنفيذي و الأمناء العامين المساعدين و المجلس المركزي و الهيئة العامة للحزب يحيّونَ بكل اكبارٍ و اعتزاز جلالة الملك القائد عبدالله الثاني المعظم على مواقفه المشهودةِ و المستمرة اتجاه القضية الفلسطينية وشعبها و المقدسات الإسلامية و المسيحية على جميع الاصعدة الوطنية و العربية و الإسلامية و الدولية و ادانته للعدوان و الوقوف دوماً إلى جانب الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ارض فلسطين ماقبل الخامس من حزيران و عاصمتها القدس الشرقية.

حمى الله الأردن وطناً و ملكاً وولي عهده الأمين و شعباً و جيشاً و امناً

و حمى الله فلسطين وطناً و شعباً و المقدسات… آمين

حزب التيار الوطني

10/10/2023


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