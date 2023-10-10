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كُليّة الإعلام في البترا تبدأ باستقبال طلبة الماجستير في الصّحافة والإعلام الرقميّ

منذ ساعتين
كُليّة الإعلام في البترا تبدأ باستقبال طلبة الماجستير في الصّحافة والإعلام الرقميّ

وطنا اليوم:وافق مجلس التعليم العالي على تغيير مُسمّى برنامج ماجستير الصّحافة والإعلام في جامعة البترا ليُصبح ماجستير الصّحافة والإعلام الرّقمي.

وتبدأ كُليّة الإعلام باستقبال طلبتها الجُدد في هذا البرنامج اعتباراً من الفصل الدراسيّ الأول لهذا العام الدراسيّ 2023/2024.

ومن الجدير بالذِّكر أنّ كليّة الإعلام في جامعة البترا استحدَثَت خطّة عصريّة لهذا البرنامج الجديد تسعى من ورائها إلى تخريج طلبة الماجستير بمهارات عمليّة وعلميّة وبحثيّة متطوّرة تُمكّنهم من المنافسة في سوق العمل الإعلاميّ محلّياً وعربيّاً.


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