وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين، الدكتور عادل البلبيسي، رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية برتبة وزير لمدة 4 سنوات.

ووفق كتاب صادر عن رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، جاء تعيين البلبيسي استنادا لأحكام المادة (9) من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم (112) لسنة 2020