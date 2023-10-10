وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين، الدكتور عادل البلبيسي، رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية برتبة وزير لمدة 4 سنوات.
ووفق كتاب صادر عن رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، جاء تعيين البلبيسي استنادا لأحكام المادة (9) من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم (112) لسنة 2020
البلبيسي رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية
وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين، الدكتور عادل البلبيسي، رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية برتبة وزير لمدة 4 سنوات.