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البلبيسي رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

منذ ساعتين
البلبيسي رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين، الدكتور عادل البلبيسي، رئيسا للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية برتبة وزير لمدة 4 سنوات.
ووفق كتاب صادر عن رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، جاء تعيين البلبيسي استنادا لأحكام المادة (9) من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم (112) لسنة 2020


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