حزب إرادة يدعو الشعب الأردني لوقفة تضامنية الجمعة في إربد

وطنا اليوم-وجه حزب إرادة دعوة عامة للشعب الأردني الواحد وللقوى السياسية والقواعد الشعبية والنقابات والجامعات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لوقفة تضامنية دعما ومساندة لابناء شعبنا الفلسطيني البطل.

ودعت الأمانة العامة لحزب ارادة جماهير شعبنا الاردني الوفي لهذه الوقفة التضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين ضد الغطرسه الصهيونية وذلك يوم الجمعه الموافق ١٠/١٣ / ٢٠٢٣ بعد صلاة الجمعه مباشرة ، امام مسجد سماحة الشيخ نوح القضاة / مسجد جامعة اليرموك / اربد

متضامنين موحدين والبوصلة بإتجاه الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني و رفض الغطرسة و الاجرام.

يذكر أن حزب إرادة قد نظم وقفة مشرفة منذ أشهر في إقليم الوسط وها هو ينظمها الآن في إقليم الشمال ومستقبلا في إقليم الجنوب.