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في اليوم الرابع للحرب.. أحياء سويت بالأرض بغزة وحماس تتحشد لـ جمعة طوفان الأقصى

منذ 13 ثانية
في اليوم الرابع للحرب.. أحياء سويت بالأرض بغزة وحماس تتحشد لـ جمعة طوفان الأقصى

وطنا اليوم:استفاق سكان قطاع غزة، صباح الثلاثاء، في اليوم الرابع للحرب على وقع القصف الذي لم تهدأ وتيرته، وسوّى أحياء بأكملها في القطاع المحاصر، ورصدت مقاطع فيديو نزوح مزيد من السكان من أماكن سكناهم.
فقد أفادت مصادر فلسطينية بوقوع غارات إسرائيلية مكثفة على عدة مواقع في قطاع غزة، فيما أعلنت إسرائيل قصف 200 هدف في خان يونس وحي الرمال في غزة.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس” أن القصف مستمر حتى صباح اليوم على وسط مدينة غزة.
ورصدت مقاطع فيديو دمارا كبيرا في منطقة حي الرمال بالمدينة بعد ليلة شهدت قصفا هائلا.
وفي الأيام الماضية، دمر جيش الاحتلال أحياء أخرى في مناطق متفرقة في القطاع.
ويبدو أن استراتيجية الجيش تركز على تدمير أحياء بأكلمها في الحرب الحالية، ونشر فيديوهات تشير إلى ذلك.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن متحدث باسم الجيش قوله إن القصف حاليا يركز على إحداث الأضرار أكثر من الدقة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة دمرت 790 وحدة سكنية وألحقت أضرارا جسيمة بـ 5330 وحدة سكنية.
وفر عشرات الآلاف من السكان من منازلهم بعد أن سوت الغارات الجوية الإسرائيلية بنايات كاملة بالأرض.
وارتفع عدد النازحين في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى أكثر من 187,500 شخص، وفقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأدت الأضرار التي لحقت بثلاثة مواقع للمياه والصرف الصحي إلى قطع الخدمات عن 400 ألف شخص.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توعد في وقت سابق بشن حملة “سيتردد صداها لأجيال”، واصف القصف المروع بأنه “مجرد بداية” ردا على الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس.
وفر عشرات الآلاف من السكان من منازلهم بعد أن سوت الغارات الجوية الإسرائيلية بنايات كاملة بالأرض
و الفلسطينيين في الداخل المحتل إلى النفير والاحتشاد والمرابطة في الأقصى
الى ذلك أعلنت حركة حماس، النفير العام يوم الجمعة القادم “جمعة طوفان الأقصى”، نصرة القدس والأقصى وغزة المجاهدة.
وقالت حماس في بيان لها، الثلاثاء: “نشد على أيادي شبابنا الثائرين في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة للانتفاض والخروج في حشود هادرة، والاشتباك مع جنود الاحتلال في كل مكان”.
وأضافت: “إلى أهلنا في الداخل المحتل عام 48، هذا اليوم يومكم لتنفروا وتحتشدوا وترابطوا في المسجد الأقصى المبارك، ولتتوحدوا مع أبناء شعبكم في غزة والضفة”.


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