هروب رئيس حكومة الاحتلال السابق عبر مطار بن غوريون

وطنا اليوم:تناقلت حسابات تواصليّة، صُورًا ومقاطع فيديو لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، وهو في مطار بن غوريون منطقة المغادرين.

ويبدو أن باراك انضم لقوافل الهاربين من “إسرائيل”، خوفاً، وهلعاً من طوفان الأقصى، وإدراكاً منه أن العد التنازلي لنهاية كيانه قد بدأ.

كما نقلت صُحف تركيّة عن وصول 1671 إســرائيليّاً عبر البحر إلى ولاية أنطاليا.

وذلك بعد يومين فقط من انطلاق عملية “طــوفان الأقــصى” التي استهدفت المناطق المحتلة في فلسطين.

الى ذلك قالت إسرائيل إنها “ستوزع آلاف البنادق على متطوعين في البلدات الحدودية والتجمعات اليهودية العربية المختلطة”.

كما قالت القناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن سلاح الجو نقل مئات الجنود النظاميين والاحتياطيين من جميع أنحاء أوروبا للالتحاق بشكل طارئ بالخدمة في إسرائيل، بالتزامن مع توترات تل أبيب مع المقاومة الفلسطينية، فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن وزراء الاحتلال يصدّقون على طلب وزير الدفاع لتجنيد 360 ألف جندي من قوات الاحتياط.

فيما قال جيش الاحتلال في بيان له: “كجزء من جهود الجيش الإسرائيلي لجمع قوات إضافية لمواصلة القتال، نقلت طائرات سلاح الجو من طراز وحيد القرن وشمشون، إلى إسرائيل، في اليوم الأخير، مئات من جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في بلدان مختلفة في جميع أنحاء أوروبا” وأضاف: “يتم تنسيق وصول الطائرات إلى إسرائيل من قبل وزارة الخارجية، وقسم العمليات، والقوات الجوية، وقسم الاستراتيجية، والدائرة الثالثة في الجيش الإسرائيلي”