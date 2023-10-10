رئيس وزراء أردني سابق: إذا انتصرت حماس سيتغير شكل الشرق الأوسط

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، إن شكل الشرق الأوسط سيتغير إذا انتصرت حماس في المواجهة الحالية مع الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في تصريحات تعليقا على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال فيها: “رد إسرائيل على هجوم حماس سيغيّر الشرق الأوسط”.

وقال المصري: “الشرق الأوسط سيتغير فعلا؛ فإذا ظفرت حماس سيتغير الشرق الأوسط، وإذا حققت إسرائيل مبتغاها أيضا سيتغير”.

وهاجم المصري الموقف العربي من الأحداث الدائرة في غزة، دون أن يحدد دولة بالاسم.

وتوقع المصري أن تشن قوات الاحتلال حربا برية ضد غزة، وقال: “إن شدة القصف الذي تتعرض له غزة اليوم يشي فعلا بأن الحرب البرية قادمة، وأن إسرائيل تقوم بعملية تهيئة وفتح طريق لها للدخول البري إلى القطاع”.

وأشار إلى أن الخطط الإسرائيلية والأحلام الدائمة بضم الضفة الغربية تعطلت من خلال هذه الحرب، التي تقام أيضا على رقعة أرض فلسطينية تضم 2 مليون إنسان فلسطيني.

وبين أن الموقف الأمريكي والأوروبي أصبح مكشوفا ومحابيا لإسرائيل، التي “تبهدل جيشها وحكومتها وشعبها، وسيتلاومون لاحقا فيما بينهم ويختلفون حول الحرب”.

وحول حل الدولتين، وما إذا كان ممكنا أم لا عقب الحرب، بخاصة أن الموقف الأردني الأكثر حزما به، طالب المصري الدولة الأردنية الانتظار أسبوعا حتى يتضح الموقف.

وحول إذا ما كان للحرب القائمة أي تأثير على اتفاق السلام المزمع عقده بين السعودية و”إسرائيل”، توقع المصري أن الحرب ستؤخره فقط، متمنيا أن تكون الحرب سببا لمنع الاتفاق لا تأجيله، على حد تعبيره، مؤكدا على حق الدول في أخذ قراراتها تبعا لمصلحتها.

وفجر السبت، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006