بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مهيدات: مطعوم الإنفلونزا الموسمية متوفر في السوق المحلي

منذ ساعة واحدة
مهيدات: مطعوم الإنفلونزا الموسمية متوفر في السوق المحلي

وطنا اليوم:أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء توفر مطعوم الإنفلونزا الموسمية في السوق المحلي منذ فترة بعدة أسماء تجارية ومن عدة مصادر لأكثر من وكيل معتمد.
وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة تمنح مثل هذه المطاعيم أولوية التسجيل والموافقة على تحديث تركيبتها سنويا لضمان فاعليتها ضد سلالات فيروس الإنفلونزا الموسمية.
وأضاف مهيدات أن مطعوم الإنفلونزا الموسمية مسعر وفق أسس تسعير الأدوية المعتمدة لدى المؤسسة وتخضع عملية تداوله بالسعر المعلن عنه من قبل المؤسسة للمراقبة والمتابعة الدورية من قبل فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة.
وأكد مهيدات أن المؤسسة تتابع دوريا بيانات المخزون الدوائي المتوفرة لديها وتتخذ دوريا إجراءات احترازية في حال استجد نقص أي صنف دوائي وبما يكفل الحفاظ على الأمن الدوائي واستمرار توفير الأدوية بكميات تغطي احتياجات السوق المحلي دون أي نقص.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:59

المكافحة تضبط نحو 117 الف لتر محروقات مهربة في العقبة

11:51

هروب رئيس حكومة الاحتلال السابق عبر مطار بن غوريون

11:49

توقُّعات التضخُّم نحو هبوط آمن

11:39

رئيس وزراء أردني سابق: إذا انتصرت حماس سيتغير شكل الشرق الأوسط

11:32

“إلى” الأردن يوقع اتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان ليكون الراعي الذهبي لمبادرة مع البيئة ضد السرطان

11:29

5 باحثين من عمان الأهلية ضمن أفضل باحثي العالم لعام 2023

10:51

خليل عطية يسأل الحكومة عن شحنة الأرز الفاسد

10:32

وفيات الثلاثاء 10-10-2023

10:19

مقتل قائد إسرائيلي بارز باشتباكات مع مسلحين عند حدود لبنان

10:09

شركات طيران كبرى تعلق رحلات إسرائيل.. و العال تعيد جنود الاحتياط من الخارج

10:04

الاحتلال الاسرائيلي يدعو سكان غزة للتوجه إلى مصر

10:00

أمنية تحصد جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الاعاقة عن الفئة الفضية

وفيات
وفيات الثلاثاء 10-10-2023وفيات الاثنين 9-10-2023وفيات الأحد 8-10-2023عاجل- رئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت في ذمة اللهوفيات الجمعة 6-10-2023