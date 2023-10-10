خليل عطية يسأل الحكومة عن شحنة الأرز الفاسد

وطنا اليوم:وجه النائب خليل عطية رسالة لرئيس مجلس النواب يسأل عن حقيقة “فساد” شحنة الأرز وسبب “التسرع” بالإتلاف وتاليا التفاصيل:

سعادة رئيس مجلس النواب

استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 123 من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :

استناداً الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 123 من النظام الداخلي ارجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:

1 كيف تعاملت الاجهزة الرقابية الحكومية بعد زيارة مستودعات شركة الحلول الدولية للمواد الغذائية لفحص خام الارز؟

2-ولماذا اكتفت اللجنة الرقابية بأخذ عينة من الكنسة وأخذ عينات بسيطة جداً من البضاعة المتسربة على الارض وعلى ضوئها تم اتخاذ قرار الاتلاف بتاريخ 7/9/2023 بعد خمسة أيام من تاريخ الزيارة 2/9/2023 وتنفيذ قرار الاتلاف بتاريخ 10/9/2023؟

3-لماذا تعاملت الاجهزة الرقابية مع مادة الأرز الخام من حيث اتخاذ القرار بالاتلاف الفوري على الرغم من ان الاتلاف الفوري وفق المادة (21/ج) يتعلق باللحوم ومنتجاتها والالبان ومنتجاتها وأي غذاء آخر سريع التلف؟ ولماذا تجاوزت اللجنة بقرار الاتلاف لمادة الأرز والذي لا يعتبر من المواد الغذائية سريعة التلف وقررت اتلافه دون وجود تقرير مخبري يفيد ان مادة الأرز غير صالحة للاستهلاك البشري؟

4- لماذا تجاوزت الاجهزة الرقابية الحكومية القاعدة المقررة بالفقرة (4) من المادة (21) من قانون الغذاء والمنطبقة على حالة الاشتباه بأن الرز ضار بالصحة، والتي تقتضي بإصدار الامر بحجز المادة الغذائية محل الاشتباه لحين صدور قرار من المحكمة بشأنه؟ وكيف قامت اللجنة باتلاف ما يقارب ثلاثة آلاف وثمانمائة طن من الأرز دون انتظار قرار المحكمة؟

5- لماذا لم يلتزم الجهاز الرقابي بالشروط المقررة في المادة (11) من قانون الغذاء لصحة وسلامة ونزاهة إجراءات تدابير الصحة والحماية بأن تستند هذه الإجراءات للأدلة العلمية الكافية لتقييم المخاطر وإن تدابير الصحة لا ينبغي أن تتجاوز الحد اللازم لحماية صحة الانسان، وذلك في ضوء أن مادة الأرز التي تم اتلافها لم تكن معروضة للاستهلاك البشري؟ وهل تم الاستناد إلى تقرير علمي يفيد بأن المادة التي تقرر اتلافها ضارة بصحة الانسان؟

6-هل أعطت اللجنة الرقابية الفرصة للشركة المذكورة للدفاع عن نفسها والاستعانة بخبرة فنية محايدة قبل الوصول إلى حرق واتلاف مادة الأرز لكمية حوالي (5500) طن والذي يحصل لاول مره بتاريخ الاردن حسب معرفتي واطلاعي ؟

7-هل راعت اللجنة إمكانية تغيير صفة استعمال الأرز إلى اعلاف ؟

النائب المهندس

خليل عطيه