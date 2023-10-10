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الاحتلال الاسرائيلي يدعو سكان غزة للتوجه إلى مصر

منذ ساعتين
الاحتلال الاسرائيلي يدعو سكان غزة للتوجه إلى مصر

وطنا اليوم:نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن متحدث عسكري إسرائيلي، الثلاثاء، القول إنه ينصح الفلسطينيين الفارين من الضربات على غزة بالتوجه إلى مصر.
وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، كبير المتحدثين العسكريين في الاحتلال، :”أعلم أن معبر رفح (على الحدود بين غزة ومصر) لا يزال مفتوحا… وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك”.
وأكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى أن دعوات النزوح من قطاع غزة وتفريغ القطاع من سكانه كفيلة بتصفية القضية الفلسطينية ذاتها.
وقالت المصادر في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إن السيادة المصرية ليست مستباحة، وسلطة الاحتلال مسؤولة عن إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة، مشيرة إلى أن رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت من خطورة الموقف وتداعياته على ثوابت القضية الفلسطينية


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