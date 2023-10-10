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أول حالة عشائرية سياسية أردنية يتم فيها توجيه خطاب مباشر لقائد المقاومة

منذ 24 ثانية
أول حالة عشائرية سياسية أردنية يتم فيها توجيه خطاب مباشر لقائد المقاومة

وطنا اليوم –  فوجئ المراقبون بتداول عنيف لمداخلة على هامش لقاء نظمته فعاليات في قبيلة بني صخر العريقة للشيخ طراد الفايز وهو أحد أبرز قضاة العشائر في الاردن وسبق للسلطات الاسرائيلية أن منعت دخوله لفلسطين المحتلة.

وسط تصفيق الحضور من أبناء قبيلة بني صخر وبعض الشخصيات الوطنية الاردنية وجه الشيخ  الفايز رسالة تحية لحركة حماس كما وجهها للقائد والمجاهد محمد الضيف رسالة تحية خاصة ومساندة.

وقد تكون تلك أول حالة عشائرية سياسية أردنية يتم فيها توجيه خطاب مباشر لقائد المقاومة وجناحها العسكري محمد الضيف الذي لفت الأنظار وسط الاردنيين في خطابه الوحيد بعد عملية غلاف غزة مباشرة عندما تطرق لتفاصيل مرتبطة بالقدس.


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