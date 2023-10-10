بيان صادر عن لجان خدمات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن

وطنا اليوم:ان ما تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة من احداث دامية ماهو الانتيجة حتمية للانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة على اهلنا في فلسطين وعلى المقدسات الاسلامية والمسيحية التي طالما حذر منها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في كافة المحافــل العربية والدولية مؤكدا ان السلام الشامل والعادل لا يكون الا بحـل الدولتين واقامة الدولـة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وإننا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الاردن نثمن عاليا جهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ونتشرف بمواقفه في تقديم كافة اشكال الدعم والمؤازرة للشعب الفلسطيني وتمسكه في الدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وإننا جميـعا في الاردن نؤكد وقوفنـا مـع اهلنـا في غزة وكل فلسطيـن وهـم يضحـون بارواحهم ودمائهم واثقين من حرص جلالة الملك على حماية وحفظ ارواح ودماء الشعب الفلسطيني دون التنازل عن حقه في اقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

كما نؤكد على وقوفنا خلف قيادتنا الحكيمة واثقين من حكمة جلالة الملك عبد الله وسداد رأيه وحرصه الدائم على مصالح الشعب الفلسطيني الصامد.