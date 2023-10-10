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استشهاد صحفيين اثنين وإصابة ثالث بغارة للاحتلال في غزة

منذ 50 ثانية
استشهاد صحفيين اثنين وإصابة ثالث بغارة للاحتلال في غزة

وطنا اليوم:استشهد صحفيان، فجر الثلاثاء، وأصيب ثالث جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية لمكان عملهم في غزة.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت برج حجي في شارع المؤسسات في محافظة غزة ودُمر بالكامل.
واستشهد الزميل الصحفي سعيد رضوان الطويل من سكان محافظة رفح جنوبًا، ويعمل رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء، والزميل الصحفي محمد رزق صبح من سكان غزة ويعمل مصورا لوكالة خبر.

إصابة خطيرة
والزميل الصحفي هشام النواجحة من سكان محافظة رفح، أصيب بجراح خطيرة أدخل على إثرها لغرفة العناية المشددة في مجمع الشفاء الطبي.
وتستهدف قوات الاحتلال الصحفيين، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، وذلك من أجل طمس حقيقة جرائمها المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلية غارات عنيفة وغير مسبوقة على حي الرمال غربي مدينة غزة أدت إلى سقوط شهداء وإصابات وتدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات


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