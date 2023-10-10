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اشتداد حالة عدم الاستقرار في الأردن الثلاثاء

منذ 19 ثانية
اشتداد حالة عدم الاستقرار في الأردن الثلاثاء

وطنا اليوم:توقع موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، تزايد تأثر الأردن الثلاثاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، إذ تنشط السُحب الركامية الرعدية وتهطل زخات من الأمطار في بعض المناطق.
وذكر أنه من المتوقع أن يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة نهار الثلاثاء، لتكون أقل من مُعدلاتها المُعتادة بِعدّة درجات مئوية.
وأشار إلى أنه من المتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق عشوائية من الأردن، قد تكون غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية الضيقة مع تساقط البرد.
كما توقع طقس العرب تأثر بعض المناطق بالرياح الهابطة القوية، الناتجة عن نشاط السحب الركامية الرعدية، حيث تعمل على إثارة الغبار قُبيل هطول الأمطار خاصة في المناطق المفتوح


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