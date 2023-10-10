جيش الاحتلال ينشر صورا جديدة لقتلاه بعملية طوفان الأقصى

وطنا اليوم:نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، صورا لقتلاه، ضمت 65 جنديا قتلوا منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي بدأت السبت الماضي.

وتتواصل لليوم الرابع على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيها، أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وارتفع عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى 1000 قتيل، والجرحى إلى 2600