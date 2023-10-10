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عمرو موسى يعلق على العلاقة بما يحدث حاليا في غزة واتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي

منذ 14 ثانية
عمرو موسى يعلق على العلاقة بما يحدث حاليا في غزة واتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي

 

وطنا اليوم –  علق الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، على ما تم تداوله إعلاميا بخصوص العلاقة بما يحدث حاليا في غزة واتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي.

وقال موسى، إن حديث بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن أن عملية “طوفان الأقصى” جاءت بهدف عرقلة اتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي لا يستند لأسس واقعية، وفق ما نقله موقع “القاهرة 24” المصري. وأضاف أن للسعودية موقف مهم هو وأنها في مفاوضاتها مع أمريكا كانت تطرح موقفها مع ما يجب أن يتخذ في إطار القضية الفلسطينية من المسائل الأصولية الأساسية لحلها. وأكد عمرو موسى أنه لا يعتقد أن ما نشر عن اتفاق تطبيع السعودي الإسرائيلي برعاية أمريكية سيكون بهذه السهولة.

جدير بالذكر أنه ومنذ بداية الأحداث الأخيرة لم يصدر أي تعليق رسمي من إسرائيل أو السعودية حول وضع المحادثات بينهما والتي تساعد الولايات المتحدة في التوسط فيها.

إلى ذلك، هزت انفجارات ضخمة مساء الاثنين قطاع غزة وذلك في اليوم الثالث من اندلاع المواجهات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. ولفتت وسائل إعلام عبرية إلى ما سمته بمؤشرات على عملية برية عسكرية وشيكة للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة. وأطلقت فصائل فلسطينية يوم السبت عملية “طوفان الأقصى” تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية في العمق الإسرائيلي. وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة مهددا بتدمير حركة “حماس” وتحويل غزة إلى خراب.

 


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