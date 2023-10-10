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قيادي في حماس يكشف عدد مقاتلي المقاومة

منذ 26 ثانية
قيادي في حماس يكشف عدد مقاتلي المقاومة

 

وطنا اليوم –  كشف القيادي في حركة المقاومة الاسلامية “حماس” في الخارج علي بركة، إن ألفي مقاتل شاركوا في عملية “طوفان الأقصى”، وأضاف أن 40 ألف مقاتل يوجدون في قطاع غزة. ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن بركة قوله إن “حماس” نشرت حتى الآن عددا صغيرا من قواتها.

مشيرا الى إن نحو 2000 مقاتل من حماس شاركوا في المعارك الأخيرة من أصل جيش قوامه 40 ألف جندي في قطاع غزة وحده”. وأضاف بركة أن قلة من القادة في قطاع غزة يعرفون متى بدأت العملية، وحتى أقرب حلفاء “حماس” لم يتم إبلاغهم بذلك مسبقا. وبحسب القيادي في الحركة، فإن العملية جاءت نتيجة لعدد من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية خلال العام الماضي، مثل زيارة الأماكن المقدسة في القدس وزيادة الضغط على الأسرى الفلسطينيين. وأشار بركة إلى أن الحركة صدمت بحجم العملية، وأضاف “فوجئنا بهذا الانهيار الكبير.. هذا الجيش تحول إلى نمر من ورق”.


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