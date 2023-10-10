السفارة الامريكية في الاردن تحذر رعاياها

وطنا اليوم – حذرت السفارة الأمريكية في عمّان، المواطنين الأمريكيين في الاحتلال الاسرائيلي ودول المنطقة، جراء الاحداث في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت السفارة في رسالة الى رعاياها، “لا يزال الوضع في إسرائيل والمنطقة غير قابل للتنبؤ”.

وشددت على ضرورة اتباع الأفراد نصيحة الحكومات المحلية لزيادة وعيهم الأمني وتجنب المناطق المحيطة بالمظاهرات، والتحقق من وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات والتحذيرات المرورية.

ودعت المواطنين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى مساعدة الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.

ونصحت السفارة المواطنين الأمريكيين الذين يرغبون في مغادرة المنطقة ويمكنهم القيام بذلك بأمان بالتحقق من حالة المعابر الحدودية أو التحقق من الرحلات الجوية في المطارات القريبة.