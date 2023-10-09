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حزب الله يقصف ثكنات صهيونية ويقترب من دخول الحرب .. تفاصيل

منذ ساعة واحدة
حزب الله يقصف ثكنات صهيونية ويقترب من دخول الحرب .. تفاصيل

وطنا اليوم –  علن حزب الله اللبناني، مساء الاثنين عن مهاجة ثكنتين صهيونيتين هما برانيت وافيفيم بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون .
ويعد هذا الهجوم الاول، ردا على مقتل عدد من عناصر حزب الله على ايدي قوات الاحتلال الصهيوني، تضاربت الانباء حول عددهم حتى اللحظة ما بين الثلاثة الى الخمسة شهداء .
وشهداء حزب الله هم: الشهيد المجاهد علي حسن حدرج “فداء” من مدينة بيروت (سكان بلدة حناويه الجنوبية)، الشهيد المجاهد علي رائف فتوني “حيدر” من بلدة زقاق البلاط – بيروت (سكان بلدة خربة سلم الجنوبية)، الشهيد المجاهد حسام محمد إبراهيم “حسام عيترون” من بلدة عيترون الجنوبية (سكان بلدة خربة سلم الجنوبية).
وأعلن” حزب الله” ، أنه وبعد استشهاد ثلاثة من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في ردٍّ أوّلي بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي، وذلك بواسطة الصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة.


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