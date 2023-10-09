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أخر المستجدات
22:08
حزب الله يقصف ثكنات صهيونية ويقترب من دخول الحرب .. تفاصيل
21:40
مقال في هآرتس : إسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة
21:34
عاجل – 900 قتيل إسرائيلي في #عملية_طوفان_الأقصى التي تنفذها #حركة_حماس في أحدث حصيلة أعلنت عن وسائل اعلام عبرية قبل قليل
21:32
عاجل: إسرائيل تجهز شعبها لأيام صعبة وحرب شاملة
20:48
الصفدي: استمرار التصعيد في غزة ومحيطها سيؤجج الصراع
20:37
عاجل- هبوط طائرتين أميركيتين في مطار تل أبيب تحملان عتادا عسكرياً
20:34
عاجل- مسؤول في حزب الله لرويترز: لم ننفذ أي عملية داخل إسرائيل
20:30
الملك وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان المستجدات الخطيرة في غزة
20:29
عاجل- موقع “واللا” الإسرائيلي: نتنياهو أبلغ بايدن أنه لا ينوي التفاوض مع حماس بشأن الرهائن
20:23
900 قتيل إسرائيلي خلال معركة طوفان الأفصى ومصرع صاحب أكبر عدد من اوسمة الشجاعة
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عربي دولي
عاجل: إسرائيل تجهز شعبها لأيام صعبة وحرب شاملة
منذ ساعتين
عاجل: إسرائيل تجهز شعبها لأيام صعبة وحرب شاملة
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24 ساعة
22:08
حزب الله يقصف ثكنات صهيونية ويقترب من دخول الحرب .. تفاصيل
21:40
مقال في هآرتس : إسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة
21:34
عاجل – 900 قتيل إسرائيلي في #عملية_طوفان_الأقصى التي تنفذها #حركة_حماس في أحدث حصيلة أعلنت عن وسائل اعلام عبرية قبل قليل
20:48
الصفدي: استمرار التصعيد في غزة ومحيطها سيؤجج الصراع
20:37
عاجل- هبوط طائرتين أميركيتين في مطار تل أبيب تحملان عتادا عسكرياً
20:34
عاجل- مسؤول في حزب الله لرويترز: لم ننفذ أي عملية داخل إسرائيل
20:30
الملك وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان المستجدات الخطيرة في غزة
20:29
عاجل- موقع “واللا” الإسرائيلي: نتنياهو أبلغ بايدن أنه لا ينوي التفاوض مع حماس بشأن الرهائن
20:23
900 قتيل إسرائيلي خلال معركة طوفان الأفصى ومصرع صاحب أكبر عدد من اوسمة الشجاعة
20:22
عاجل | حركة الجهاد الإسلامي تعلن رسميا مسؤوليتها عن العملية العسكرية في جنوب لبنان
20:02
وزير السياحة والآثار يرعى حفل تخريج طلبة كلية عمون الجامعية
19:59
أبو عبيدة : كل استهداف للفلسطينيين سنقابله بإعدام رهينة إسرائيلي
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن