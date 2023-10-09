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الصفدي: استمرار التصعيد في غزة ومحيطها سيؤجج الصراع

منذ 3 ثواني
الصفدي: استمرار التصعيد في غزة ومحيطها سيؤجج الصراع

وطنا اليوم:أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، اتصالات لتأكيد ضرورة إطلاق تحرك دولي يضمن وقف التصعيد في غزة ومحيطها.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن الصفدي تابع المحادثات، التي يجريها عبر اتصالات هاتفية مع نظرائه، لوقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، وتأكيد ضرورة إطلاق تحرك دولي يضمن وقف التدهور وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد الصفدي في اتصالاته على ضرورة تكاتف كل الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحماية المدنيين الذين تؤكد كل القوانين الدولية والقيم الإنسانية ضرورة حمايتهم وترفض وتدين استهدافهم.
وأشار إلى أن إعادة إحياء العملية السلمية سبيلاً وحيداً لحل الصراع، وتحقيق السلام العادل والدائم الذي يضمن أمن وسلامة الجميع على أساس حل الدولتين.
وأكد الصفدي أن استمرار التصعيد سيؤجج الصراع وسينتج انعكاسات كارثية على المنطقة برمتها.
ووذكر بيان وزارة الخارجية، مشاء الاثنين، أن الصفدي، أجرى اتصالات مع وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، ووزير الخارجية الإيرلندي ميهال مارتن، ووزير الخارجية البولندي زبيغنيف راو، ووزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، كما شملت الاتصالات ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون، ووزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو. وشملت الاتصالات الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل


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