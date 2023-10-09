وزير السياحة والآثار يرعى حفل تخريج طلبة كلية عمون الجامعية

وطنا اليوم:تحت رعاية وزير السياحة والآثار مكرم القيسي رئيس مجلس أمناء الجامعة احتفلت كلية عمون الجامعية التطبيقية اليوم الاثنين الموافق 8/10/2023 بتخريج مائة وأربعة عشر طالبا و طالبة في تخصصات بكالوريوس الإدارة الفندقية، بكالوريوس إدارة أعمال الفعاليات، بكالوريوس الإدارة الفندقية /إدارة أعمال الفعاليات، وخريجي دبلوم إدارة الفنادق، وفنون طهي.

حيث ألقى معالي وزير السياحة والآثار، راعي الاحتفال، كلمة توجيهية للطلبة حول أهمية العمل في القطاع السياحي في الأردن ودور كلية عمون الجامعية التطبيقية في تطوير مهارات الطلبة ونجاحها في تدريبهم وتوظيفهم.

كما اعرب معالي الوزير أن قطاع السياحة تأثر خلال الأعوام الماضية نتيجة جائحة كورونا التي أثرت على كل القطاعات في العالم أجمع، لكنه الآن يتعافى ودليل ذلك التطور الذي شهده القطاع خلال العام الماضي، من حيث حجم العائدات على الاقتصاد الوطني، و أعداد السياح التي دخلت الى المملكة الاردنية الهاشمية خلال هذا العام.

كما وأكد على هدف وزارة السياحة بعودة السائح الى الاردن اكثر من مرة، حيث أن الخدمات الفندقية هي من أهم الخدمات التي تُقدم للسائح في الأردن، فالقطاع السياحي والفندقي قطاع متطور وواعد ويحتاج إلى أعداد كبيرة من الخريجين للعمل على سد هذه الحاجة عن طريق خريجين مؤهلين ومدربين ولديهم دراية ومعرفة كاملة بالقطاع.

وقالت عميدة الكلية الدكتورة ديمة استيتية في كلمتها التي ألقتها في الحفل، عن انجازات الكلية حيث حصلت الكلية على عدة جوائز وذكرت ان من اهمها جائزة الجودة العالمية في التعليم الفندقي من منظمة السياحة العالمية

وقالت بأن الكلية خرجت 10 الاف و278 طالب وطالبة منذ البدايات، في مختلف البرامج الأكاديمية والتدريبية، فوصل عدد الخريجين في برامج الدبلوم والبكالوريوس الاكاديمية الى 2332 طالب وطالبة، ووصل عدد الخريجين الى 7946 متدرب في برامج الدورات التدريبية الطويلة الاجل وقصيرة الاجل والمتخصصة بالمجال الفندقي والسياحي، بالإضافة الى دورات الدلالة السياحية.

كما وأشادت بالدور والدعم المتواصل الذي قام به كل من مجلس الأمناء، ومجلس هيئة المديرين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ووزارة السياحة والآثار، وجمعية الفنادق الأردنية، وهيئة تنشيط السياحة، والجمعيات السياحة، في انجاح كلية عمون

وفي نهاية الحفل سلم معالي وزير السياحة والآثار الشهادات والجوائز للخريجين والمتفوقين.

والف مبروووك للخريجين وأهالي الخريجين.