أبو عبيدة : كل استهداف للفلسطينيين سنقابله بإعدام رهينة إسرائيلي

وطنا اليوم:قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة. إن كل استهداف للفلسطينيين سنقابله بإعدام رهينة إسرائيلي.

وأضاف أبو عبيدة في تسجيل صوتي: “إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام نؤمن بالأخلاق الدينية والعسكرية والإنسانية التي عبر عنها الأخ قائد الأركان في خطاب الإعلان عن معركة طوفان الأقصى ونؤمن تعليمات ديننا الحنيف في الحفاظ على حياة الرهائن والأسرى الا ان الاجرام الصهيوني تجاه أبناء شعبنا الآمنين وهدم بيوت المدنيين على رؤوسهم والقتل الجماعي للأطفال والنساء والشيوخ في منازلهم لأن العدو لا يفهم لغة الاخلاق والانسانيه في وخاطبه باللغة التي يعرفها جيدا أننا في الساعات الماضية تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة في كل قطاع غزه من اجرام صهيوني فاشي همجي بقصف المنازل على رؤوس ساكنيها”.

وتابع: ” قررنا ان نضع حدا لهذا فانه ومن هذه الساعه نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله اسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة وإننا إذ نعلن عن هذا القرار لنحمل أمام العالم العدو الصهيوني وقيادته مسؤولية هذا القرار فالكره في ملعبه من الآن”.

وتنفذ طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مدينة غزة التي يعلوها دخان ورماد كثيف إثر القصف، في اليوم الثالث بعد بدء عملية “طوفان الأقصى”، في الوقت الذي أمر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكثيف الهجمات على غزة.

وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القصف على غزة مستمر حتى بوجود الأسرى