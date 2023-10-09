الحباشنة يدعو إلى تسليح الأردنيين والاستعداد لما هو أسوأ

وطنا اليوم:دعا وزير الداخلية الأسبق، سمير الحباشنة، في تصريح اليوم الاثنين، الحكومة إلى تسليح الأردنيين جميعاً، وإعادة خدمة العلم.

وقال “علينا أن نسلح الأردنيين تسليحاً منضبطاً وأن يكون لدينا جيش شعبي وأن نعيد خدمة العلم، ويجب ألا نركن إلى الاتفاقيات” مع دولة الاحتلال.

حديث الحباشنة يأتي بعد تصريح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أنّ رد إسرائيل على عملية “طوفان الأقصى” “سيغير الشرق الأوسط”.

وأضاف الحباشنة أن المشروع الصهيوني يعتبر أن فلسطين والأردن هما جزء لا يتجزأ منه، مذكراً بالخريطة التي عرضها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في باريس، والتي قال الحباشنة إنها “شكل من أشكال إعلان الحرب”.

الحباشنة قال “نحن المحاذون لفلسطين”، وكل الأردن، وفق ما يعتبره التلمود اليهودي “جزءاً لا يتجزأ من أرض التلمود”.

ونوه الحباشنة بأن إسرائيل حشدت خلال الايام الماضية 300 الف من الاحتياط، وهو ما يوجب علينا أن يكون لدينا جيش شعبي”.

ودعا الحباشنة الأردنيين إلى الاستعداد لما هو أسوأ، وقال “اليهود الصهاينة يتنكرون لكل الاتفاقيات”